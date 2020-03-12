Караник об одной из недавних закупок медтехники: торги шли девять часов, цена снизилась на $5 млн

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отказ от посредников, а также изменения системы закупки медицинского оборудования позволили обеспечить прозрачную и честную конкуренцию на рынке. Об этом министр здравоохранения Владимир Караник заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По словам главы Минздрава, система закупки медицинского оборудования в Беларуси подверглась ревизии по нескольким направлениям. В первую очередь в министерстве начали придерживаться четкого регламента при проведении процедуры закупок, чтобы обезопасить все стороны от лишних рисков. Кроме того, учреждения стали активнее изучать и сравнивать цены на оборудование, качественнее составлять технические задания. Такой подход позволил обеспечить прозрачную и честную конкуренцию и, как итог, снизить цены на дорогостоящую технику.

Владимир Караник привел показательный пример. Правда, он не раскрыл, что за оборудование и в какое учреждение приобреталось. Известно только, что в финал конкурса вышли два производителя, и электронный аукцион с ними продолжался девять часов. "По одной из позиций, когда мы закупали несколько комплектов оборудования, торги между основными производителями шли - вдумайтесь! - девять часов. А первоначально заявленная цена была снижена на $5 млн", - заявил министр.

На снижение цен повлиял и отказ от посредников. Сейчас Минздрав активнее сотрудничает с самими производителями оборудования. Помогает ему в этом Министерство иностранных дел. "Не далее как завтра мы ожидаем руководство мирового производителя медицинской техники, которой в Беларуси у нас очень много. Уже обсуждаются вопросы не просто поставок, а сервисных контрактов, когда производитель берет на себя обязательства не только по поставке техники, но и по поддержанию ее работоспособности", - добавил Владимир Караник.-0-