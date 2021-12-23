Караник: объем финансирования социальной сферы в 2022 году возрастет

23 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Гродненской области в 2022 году сохранит социальную направленность, объемы финансирования сфер образования и здравоохранения возрастут. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на совместном заседании Гродненского облисполкома и Гродненского областного Совета депутатов обсуждали проекты социально-экономического развития и бюджета региона на 2022 год и следующую пятилетку.

"Перед утверждением новых показателей мы, конечно, анализируем, как сработала область в предыдущий период. Есть поводы для гордости и оптимизма. За минувшую пятилетку за счет переоснащения и модернизации промышленного потенциала удалось более чем на 14% увеличить объем промпроизводства. Также более чем на 14% приросло сельское хозяйство. Введено в эксплуатацию более 2 млн кв.м жилья. В 2 раза вырос экспорт товаров, в 1,5 раза - экспорт услуг. В 1,6 раза увеличилась средняя заработная плата в регионе", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что сегодня основная задача - сохранить положительную динамику и обеспечить дальнейшее развитие области.

Хорошая работа экономики оказывает положительное влияние и на бюджет региона. В 2021 году он сложился профицитным. В области выполнены все социальные обязательства.

"В 2021 году более 67% бюджета было направлено на социальную сферу. В 2022 году эта доля будет не меньшей. Но в связи с тем, что сам объем бюджета увеличивается, реальный объем финансирования социальной сферы будет еще большим", - отметил Владимир Караник. В частности, планируется увеличить объем поддержки образования, здравоохранения, возрастут отчисления на социальную политику. Бюджет области 2022 года также планируется профицитным.-0-