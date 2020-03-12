Караник: около 68% базовых лекарств в наших аптеках произведены в Беларуси

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 68% базовых лекарств в белорусских аптеках - отечественного производства. Об этом министр здравоохранения Владимир Караник рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Базовыми препаратами мы на сегодняшний момент страну обеспечили. Если брать розницу в условных упаковках лекарств - порядка 68% препаратов, продающихся в наших аптеках, - отечественного производства. Если брать госпитальный сектор, там более 85%", - рассказал Владимир Караник.

По его словам, развитие в стране фармацевтической отрасли позволило сэкономить ресурсы и направить их на лечение онкологических, редких генетических заболеваний, вирусного гепатита, расширить доступ к антиретровирусной терапии. Сейчас перед системой здравоохранения стоит новая задача: не только обеспечивать базовые потребности, но и осваивать производство инновационных препаратов, в том числе для лечения вышеперечисленных заболеваний. Сейчас такие лекарства находятся под патентной защитой, и Беларусь ведет активные переговоры по организации их производства в стране.

"Уже есть подписанные документы по локализации на наших заводах производства этих препаратов, которые востребованы и на которые мы тратим достаточно существенные валютные ресурсы", - отметил министр.

Владимир Караник также заметил, что белорусские производители работают с невысокой рентабельностью. Это отражается и на стоимости лекарств: треть из них стоит меньше двух рублей. "И это не показатель того, что они по качеству хуже импортных аналогов. Здесь все абсолютно в порядке: мы это контролируем, - обратил внимание министр. - Если взять в целом цены на лекарства, особенно на отечественные препараты, то индекс роста цены за прошлый год оказался ниже уровня инфляции. То есть фактически большая часть препаратов подешевела, если брать реальную покупательскую способность".-0-