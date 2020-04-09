Караник: по поводу карантина в школах единого мнения нет

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По поводу карантина в школах единого мнения нет. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

С одной стороны, дети не входят в группу риска, с другой - идут дискуссии, насколько они могут быть переносчиками COVID-19.

Министр констатировал, что родителям зачастую просто некуда девать детей. Многие отвезли их пожилым родственникам, что медики делать категорически не рекомендуют. "По опросам, 40% родителей просят не продлевать каникулы", - проинформировал Владимир Караник.

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