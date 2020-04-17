Караник пояснил, зачем выписывают пациентов с нетяжелыми пневмониями без COVID-19

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пациентов с нетяжелыми пневмониями без COVID-19 выписывают домой во избежание перекрестного инфицирования, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно приказу Минздрава, пациентов с нетяжелыми пневмониями без COVID-19, а также при легких и бессимптомных формах коронавируса будут наблюдать на дому. При этом необходимо соблюдать режим самоизоляции. Если такие условия не могут быть обеспечены, пациенты подлежат госпитализации.

По словам министра, такое решение принято не в целях экономим коечного фонда, а во избежание риска перекрестного инфицирования и ухудшения состояния.

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