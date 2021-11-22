Караник: пока мы не получили ни одного евро обещанной международной помощи для беженцев

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область пока не получила ни одного евро из обещанного международного финансирования для организации гуманитарной помощи беженцам. Об этом сообщил журналистам председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник после доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это, наверное, менталитет нашего народа: когда мы видим, что люди попали в беду и им нужна помощь, мы сначала оказываем помощь, а уже потом считаем, чего нам это стоило", - отметил он.

По его словам, сейчас основную нагрузку по организации гуманитарной помощи беженцам взяли на себя представители гражданского общества, бизнеса, волонтеры. Можно сказать, что Беларусь оказала первую помощь беженцам, спасла людей, переместив их в безопасные условия с улицы, где была уже минусовая температура. "Понятно, что пребывание в этих условиях требует финансирования. Здесь вопрос больше к международным организациям. Мы оказываем помощь беженцам. Было задекларировано, что Евросоюз на помощь беженцам выделяет 700 тыс. евро. Но пока еще ни одного доллара или евро международной помощи мы не видели", - констатировал губернатор. Он надеется, что часть расходов впоследствии будет компенсирована из тех денег, которые международное сообщество выделит на помощь беженцам.-0-

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