Караник поможет с дообследованием девочки с опухолью мозга

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Владимир Караник поможет с дообследованием девочки с инвалидностью. Ее мама обратилась к министру на приеме граждан в Слониме, передает корреспондент БЕЛТА.

Опухоль головного мозга выявили у девочки несколько лет назад, когда ей было 1,5 года. Мама обратилась в Минск к детскому нейрохирургу. Была предложена операция, которая, к сожалению, не гарантировала успех. С высокой вероятностью в последующем опухоль могла расти. Семья начала искать альтернативу - лечение нашли в Москве. В какой-то момент ребенку стало хуже, и московские специалисты посоветовали срочно выезжать к ним на операцию. Сейчас ребенок продолжает там наблюдаться.

Владимир Караник предложил закрепить девочку за одним из республиканских научно-практических центров в Минске. Он поручил после приема связаться с женщиной и пригласить ребенка на госпитализацию в столичный центр, где проведут необходимые дообследования. Информацию, в частности результаты МРТ, передадут в Москву, чтобы не пришлось туда ехать лично.

После приема в беседе с журналистами министр отметил, что в большинстве случаев вопросы, с которыми люди обращаются к представителям власти, требуют разъяснения. Что касается здравоохранения, в стране выстроена система разноуровневой медицинской помощи. Иногда человеку нужно просто разъяснить, каким образом он может получить помощь, например, в РНПЦ.

Министр высказался и по поводу стратегического развития отрасли. Предполагается создать систему межрайонных опорных клиник, где будет оказываться высококвалифицированная медицинская помощь. Это позволит сконцентрировать ресурсы в определенных районах с учетом часовой доступности для пациентов вне зависимости от того, где человек проживает. Эта медпомощь, по словам Владимира Караника, будет не хуже, чем в столице и областных центрах.

В качестве положительного примера министр привел работу центров рентгенэндоваскулярной хирургии, которые действуют за пределами Минска и областных центров. Не все из них пока в достаточном объеме оснащены КТ, МРТ, ангиографами и современной операционной, но работа в этом направлении продолжается.

Что касается кадров, в регионах есть очень много высокомотивированных молодых специалистов, что показала ситуация с коронавирусом. Для многих из них важна возможность работать на современном оборудовании. "Мы уверены, что оснащение центров (опорных клиник. - Прим. БЕЛТА) самым современным оборудованием, а это тоже поручение главы государства, будет привлекать таких специалистов. К тому же принято постановление Совмина, которое дает право при условии заключения пятилетнего контракта вне очереди получать арендное жилье", - отметил Владимир Караник.-0-