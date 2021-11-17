Караник: после использования Польшей водометов и токсичных веществ положение беженцев стало катастрофическим

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. После использования польской стороной водометов и токсичных веществ положение беженцев на границе стало катастрофическим. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Караник посетил пункт временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги".

"После вчерашнего обострения на границе, когда использовались водометы и токсичные химические соединения, положение этих людей стало просто катастрофическим. При таких температурах мокрая одежда - это реальная опасность для здоровья и жизни человека. Глава государства дал поручение обеспечить ночлег в нормальных условиях и при плюсовых температурах", - рассказал Владимир Караник.

Выполнение осложнялось тем, что многие люди отказывались покидать границу, надеясь на открытие гуманитарного коридора. Компромиссное решение удалось найти. Для приема людей подготовили площади логистического центра в шаговой доступности от пункта пропуска. Помещения были подготовлены в течение двух часов. Часть беженцев переместилась сюда. Благодаря слаженной работе оперативно было налажено не только размещение, но и питание беженцев.

"Мы понимали, что до ночи должны разместить людей, особенно пострадавших, в теплые условия, чтобы минимизировать риск их здоровью", - отметил Владимир Караник.

Сейчас температура в месте размещения около 16 градусов выше нуля. Налажено горячее питание, поставка питьевой воды, медицинское сопровождение.

К приему беженцев готовятся новые площади. Ведется работа с теми, кто остался в лагере у пункта пропуска. Людям, особенно семьям с детьми, предлагают перейти в пункт размещения в логистическом центре. "Еще одна холодная ночь - это угроза для их жизни и здоровья. Особенно для детей", - отметил Владимир Караник.

Поэтапное перемещение желающих начнется уже сегодня вечером. При необходимости для них подготовят и другие объекты, но пока беженцы крайне неохотно покидают линию границы.-0-

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