Караник представил белорусский опыт борьбы с COVID-19 на Азиатском форуме в Китае

19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник представил белорусский опыт противодействия коронавирусной инфекции на конференции "Диалог губернаторов/мэров провинций Китая и АСЕАН". Белорусы в режиме онлайн присоединились к конференции, проходящей на острове Хайнань в Китае, передает корреспондент БЕЛТА.

Конференция "Диалог губернаторов/мэров провинций Китая и АСЕАН" - одна из секций Азиатского форума - 2021 в Боао. Участие в ней приняли регионы Китая, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Мьянмы, Филиппин, а в качестве специальных гостей - представители Беларуси и Южной Кореи. Беларусь на этом масштабном форуме представлена впервые. Приглашение для участия Гродненская область получила как побратим провинции Хайнань. Соглашение о побратимских связях регионы подписали в конце 2020 года.

Основной темой выступлений стала ситуация с коронавирусом, а также совместные мероприятия по реагированию на вызовы пандемии.

"Мы представили свой опыт противодействия коронавирусной инфекции, а также планируемые подходы к совместным действиям в этом направлении. Обсуждались судьбоносные вопросы - развитие медицины, информационных технологий, совершенствование логистики и транспортного сообщения, восстановление экономик в постпандемийный период. Все понимают, что мир уже не будет прежним, человечеству необходимо меняться, чтобы лучше подготовиться к таким глобальным вызовам. Форум стал площадкой для анализа лучших практик, выработки совместных подходов, которые позволили бы максимально быстро восстановить страны и регионы в постковидный период", - сказал Владимир Караник.

"Все участники признали, что глобальные проблемы можно решить только совместными усилиями. Порой нежелание некоторых делиться информацией приводило к тому, что решения запаздывали. В этом плане позитивным был признан наш опыт взаимодействия с Китаем: канал обмена информацией был налажен в первые дни пандемии", - добавил Владимир Караник.

Информационное взаимодействие, синхронизация программ вакцинации, дальнейшие наработки эффективных средств терапии, внедрение современных информационных технологий, восстановление туризма и логистики также среди планов, намеченных к реализации по итогам форума. Эти направления вошли в инициативу, подписанную участниками по итогам конференции.-0-