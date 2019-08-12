Караник: при создании межрегиональных медцентров будет учтено правило золотого часа

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При создании межрегиональных и межрайонных медицинских центров в Беларуси будет учтено правило золотого часа. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта тенденция - смещение специализированной помощи ближе к населению - должна Минздравом четко контролироваться и подхватываться. Это и кадровое обеспечение, и выстраивание четкой системы доставки пациентов в эти центры, - рассказал Владимир Караник. - Где бы ни находился наш пациент, в случае угрожающей для жизни ситуации будет соблюдено правило золотого часа: после обращения в течение часа он может быть доставлен в клинику, которая обладает всеми возможностями, чтобы оказать ему помощь на современном уровне".

Межрегиональные центры будут обслуживать районы в радиусе примерно 70 км. Их оснащают необходимым высокотехнологичным оборудованием, в том числе магнитно-резонансными и компьютерными томографами, ангиографами. Однако полностью охватить территорию страны межрегиональные центры не смогут: от некоторых населенных пунктов в медучреждения придется добираться около полутора-двух часов. Такие районы оснастят реанимобилями или другими машинами со специальным медицинским оборудованием. "Для каждой зоны, где не соблюдается правило золотого часа, будут введены специализированные стандарты оснащения скорой помощи и предложен перечень компенсирующих мероприятий, что позволит выдержать не золотой час, а золотые полтора-два часа, но доставить пациента без угрозы для его жизни в ближайший центр, - обратил внимание министр. - Речь идет не о том, что мы сокращаем остальные больницы. Мы создаем ресурсные центры и приближаем специализированную помощь к жителям".-0-