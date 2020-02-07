Караник: принимаются все меры для снижения риска завоза коронавируса в Беларусь

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси принимаются все меры для снижения и так небольшого риска завоза коронавируса в страну. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сторонники не эффектных, а эффективных мер. Вместе с лучшими экспертами вырабатываются наиболее эффективные мероприятия исходя из оценки потенциальных рисков. Риск завоза инфекции в нашу страну есть, но он контролируемый и не очень большой. Организованные коллективы у нас находятся под более пристальным вниманием, так как в случае заболевания будет контакт с большим количеством людей", - сказал Владимир Караник.

Приезжающих из Китая студентов на две недели разместят в оздоровительном центре "Бригантина" Белорусского государственного университета. "Речь идет не о карантине, а о профилактике, медицинском наблюдении. Хочу подчеркнуть: в "Бригантине" будут жить студенты без признаков инфекции, которые возвращаются из чистых регионов Китая и не контактировали с заболевшими. Мы стараемся успокоить студенческое сообщество и минимизировать и так крайне низкие риски завоза вируса в страну", - подчеркнул министр.

По его словам, для студентов в "Бригантине" будут созданы все условия для комфортного пребывания, налажена индивидуальная программа обучения. Студентов будут заселять партиями. Первая часть (29 человек) прилетает из Китая сегодня.

Как сообщалось, в Беларуси проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. В пунктах пропуска на государственной границе усилен санитарно-карантинный контроль людей, прибывающих на территорию страны, в том числе с использованием тепловизионного оборудования. В Национальном аэропорту Минск обеспечено проведение двойного контроля. Кроме того, в 23 пунктах пропуска через государственную границу организован забор материала для лабораторного обследования граждан, приезжающих из КНР.-0-