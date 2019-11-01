Караник рассказал, как решается вопрос с очередями в медучреждениях

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для решения проблемы с очередями есть несколько механизмов, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр здравоохранения Владимир Караник.

"Этот вопрос на сегодня достаточно злободневный. Мы над этим работаем. Во-первых, четкая логистика движения пациентов. Если помощь может быть оказана на достойном уровне в области, значит, она там и должна оказываться. В РНПЦ концентрируются наиболее сложные случаи", - сказал Владимир Караник.

Во-вторых, речь идет об обновлении парка оборудования, обеспечении его стабильной работы. "Ситуация, когда ремонт оборудования занимает месяцы, недопустима. Была поставлена четкая задача - чтобы к следующему году простаивающего либо неустановленного сложного диагностического оборудования не было", - отметил он.

Сейчас ведется активная работа по созданию единой информационной платформы, благодаря которой будет возможность оперативного перераспределения потоков пациентов. Более того, можно будет четко видеть время от момента направления до момента получения консультации. По словам министра, это позволит выявить все узкие места и принять управленческие решения по увеличению штатной численности, вводу новых мощностей. Это касается всех медицинских учреждений.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая на этой неделе Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии, возмутился месячными очередями на проведение операций и поручил разобраться в этом вопросе. "Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди, и прозрачности в очереди нет? - спросил Александр Лукашенко. - В то же время Минздрав принял решение, чтобы очередь здесь и везде была прозрачной".

По словам Президента, накануне его посещения РНПЦ здесь изучалась ситуация, и в беседе с врачами и пациентами вскрыты некоторые проблемы. "Сегодня этот центр критикуют: прозрачной очередности нет, кто как решит по операциям, так и будет, люди месяцами стоят для того, чтобы прооперироваться" - рассказал глава государства о результатах проверки.

Директор РНЦП Олег Суконко отметил, что операционный день начинается в 9 утра. В день здесь могут сделать до 100 операций. По его словам, в учреждении готовы делать еще больше операций, но не все зависит от врачей.

Александр Лукашенко поручил разобраться с ситуацией. По его мнению, проблемы в учреждении с очередями есть. "Я привык к докладам и рапортам чиновников, а потом оказывается совершенно по-другому. Я абсолютно не верю, что здесь нет проблем", - заявил он.-0-

"Люди ждут по два-три месяца" - Лукашенко возмутился очередями на онкооперации По словам Президента, накануне его посещения РНПЦ здесь изучалась ситуация, и в беседе с врачами и пациентами вскрыты некоторые проблемы.