Караник рассказал о 6 госпитализированных беженцах

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В больницах, по данным на сегодняшнее утро, госпитализированы шесть беженцев с разными диагнозами. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Караник посетил пункт временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги", ознакомился там с оказанием помощи. Решение перевести людей в теплые, комфортные условия было принято после того, как во время обострения ситуации на границе польская сторона применила против беженцев спецсредства, в том числе водометы и газ. Были и пострадавшие.

Владимир Караник

"По данным на утро, с различными диагнозами в больницах Гродно находились шесть человек. Один из беженцев, впрочем, не из этого лагеря, а доставленный из Щучинского района, в реанимации на ИВЛ. Что касается остальных, то, как правило, это последствия переохлаждения", - отметил Владимир Караник.

Он рассказал, что в большинстве случаев, связанных с применением польской стороной спецсредств, помощь была оказана амбулаторно. Зачастую были поражены глаза. "Мы должны понимать, что здесь действуют два фактора. Это и токсическое воздействие химических соединений, и вода, которая для людей, подвергшихся переохлаждению, губительна. Мы связываем ухудшения состояния детей с простудами, бронхитами. Это также последствия нахождения в неблагоприятных условиях и воздействия воды", - отметил Владимир Караник.-0-