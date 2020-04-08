Караник рассказал о принятых в Витебске мерах для борьбы с коронавирусом

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Владимир Караник во время стрима на Youtube-канале Национального пресс-центра рассказал о принятых в Витебске мерах для борьбы с коронавирусом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация не пугающая. Перепрофилирован дополнительный коечный фонд, дополнительно переданы лекарственные средства. Ни одного случая отказа от госпитализации нет", - сказал Владимир Караник.

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