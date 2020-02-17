Караник: расследование обстоятельств заражения ребенка ВИЧ в Пинске будет максимально объективным

Фото из архива
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование обстоятельств заражения ребенка ВИЧ в Пинске будет максимально объективным, заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы изучаем место, где мог заразиться ребенок. Расследование будет максимально объективным, о его результатах мы сообщим", - сказал Владимир Караник.
/Будет дополнено/.-0-
Обстоятельства заражения ребенка ВИЧ устанавливают следователи в Брестской области
В Пинский межрайонный отдел Следственного комитета обратилась с заявлением 35-летняя местная жительница. Женщина считает, что ее 11-месячная дочь во время лечения в одном из учреждений здравоохранения заразилась вирусом иммунодефицита человека.