Караник развеял основные мифы о заболевании коронавирусом

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за новизны болезни коронавируса в информационном поле появилось несколько мифов, которые возникли в том числе из-за некомпетентности журналистов и желающих пропиариться в соцсетях. О самых распространенных заблуждениях рассказал в эфире телеканала ОНТ министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, сообщает БЕЛТА.

Первый миф - против коронавируса не формируется иммунитет и этой болезнью можно болеть много раз. "На самом деле формируется. Прошла информация, что были пациенты, которые повторно заразились данной инфекцией. Когда мы беседовали с экспертами ВОЗ, они отмечали: первые тесты на выявление РНК-вируса показывали значительный процент ложных положительных результатов. На самом деле, это был не коронавирус, пациент благополучно выздоравливал, возвращался к повседневной жизни и после этого заболевал действительно коронавирусом, после чего это трактовалось как повторное заражение", - отметил Владимир Караник.

Караник о ситуации с коронавирусом: риск тяжелых форм расцениваем как не очень высокий Министр здравоохранения отметил, что Беларусь имеет возможности для того, чтобы защититься от распространения коронавирусной инфекции и появления ее тяжелых форм.

Второй миф - коронавирусная инфекция вызывает стойкое поражение иммунитета и по воздействию она похожа на СПИД. А переболевший ей остается глубоким инвалидом. "Когда подбирали различные варианты противовирусного лечения, наши китайские коллеги пробовали использовать антиретровирусную терапию (препараты для лечения ВИЧ и СПИД). Вот это использование препаратов от ВИЧ и СПИД было воспринято как миф о том, что это схожее заболевание, которое обладает тем же воздействием на организм. То, что они так же могут отвечать на лечение, абсолютно не значит, что они так же воздействуют на организм", - прокомментировал руководитель Минздрава.

Он считает, что во многом такие мифы возникают из-за некомпетентности определенных журналистов, которые выдают за правду непроверенную информацию. Влияет на это и желание некоторых пропиариться в социальных сетях за счет фейковой информации.

Министр здравоохранения подчеркнул: белорусы могут быть уверены, что в нашей стране созданы все условия для выявления заболевания коронавирусом и борьбы с ним. Медики обладают достаточным количеством средств для выявления инфекции. РНК вируса было максимально оперативно передано в нашу страну - это позволило создать тест-систему. К тому же, в распоряжении белорусских специалистов имеется тест-система отечественного производства, утвержденная ВОЗ.

"Мы всегда используем перекрестный контроль: положительный результат одной тест-системы соответственно перепроверяется другой. У нас есть еще валидированная ВОЗ тест-система для того, чтобы был независимый контроль в случаях, когда эти две системы дают разные результаты либо мы сомневаемся в результате. Обязательно осуществляется тройная проверка каждого положительного случая", - обратил внимание глава Минздрава. По его словам, в Беларуси уже был издан первый протокол ведения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.-0-