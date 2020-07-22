Караник: стабильное снижение количества заболевших COVID-19 наблюдается во всех регионах

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стабильное снижение количества заболевших COVID-19 наблюдается во всех регионах. Об этом министр здравоохранения Владимир Караник сообщил на встрече с руководителем РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова доктором медицинских наук Сергеем Поляковым, его заместителем доктором медицинских наук Сергеем Красным и директором биотехнологической компании из Бостона CureLab Oncology, Inc. Алексом Шнейдером, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация везде управляемая. Мы не ослабляем контроль. Во всех регионах мы видим не только стабильную ситуацию, но и стабильное снижение количества заболевших. В регионах, которые входили позже в эпидпроцесс, цифры чуть выше, чем в других. Но устойчивое снижение количества пациентов как с пневмонией, так и коронавирусной инфекцией мы наблюдаем повсеместно в стране уже на протяжении нескольких недель", - сказал Владимир Караник.

На встрече также обсуждались перспективы создания вакцины от коронавируса. "Вакцины действительно позволили забыть о многих заболеваниях, которые когда-то были бичом человечества и уносили миллионы жизней. С другой стороны, мы видим и примеры, когда не до конца изученные вакцины вызывали очень выраженные побочные эффекты и утяжеляли течение болезни. Поэтому создание вакцины - очень кропотливый процесс. Здесь очень трудно прогнозировать, когда мы получим вакцину, которая будет отвечать всем критериям безопасности и эффективности", - отметил министр.-0-