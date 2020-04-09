Караник: стоит задача не допустить лавинообразного роста заболеваемости COVID-19

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед медиками Беларуси стоит задача не допустить лавинообразного роста заболеваемости COVID-19. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний момент наша задача - пытаться изолировать всех выявляемых пациентов, делать много тестов, изолировать контакты для того, чтобы не допустить лавинообразного роста заболеваемости и перегрузки системы здравоохранения", - сказал Владимир Караник.

По его словам, согласно статистике 80-85% переносят заболевание в легкой форме, которая не требует какой-то медицинской помощи. "Еще порядка 14% нужна медицинская помощь в виде либо какого-то медикаментозного сопровождения, либо респираторной поддержки. 5% нуждаются в лечении в отделениях интенсивной терапии и реанимации. И основная задача, чтобы те от 14 до 20% людей, которые нуждаются в этой помощи, ее получили", - отметил министр.

Владимир Караник подчеркнул, что наиболее тяжелые формы наблюдаются у пациентов, имеющих выраженную сопутствующую патологию. "Это в первую очередь гипертоническая болезнь, нарушение обмена веществ, сахарный диабет, избыточная масса тела плюс обструктивные заболевания легких либо другие проблемы сердечно-сосудистой системы, и возраст старше 70 лет. То есть соответственно наша задача - обеспечить социальное дистанцирование, защитить тех людей, которые наиболее уязвимы, оказать адекватную медицинскую помощь тем, кто заболел, и максимально продолжать работу по изоляции контактов и прерыванию цепочек распространения вируса, чтобы не допустить лавинообразного роста", - добавил он.-0-