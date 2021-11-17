Караник: у доставленных в больницу беженцев коронавирус не выявлен

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. У доставленных в больницу беженцев с границы коронавирус не выявлен, эпидобстановка в пункте размещения контролируется. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Караник сегодня посетил пункт временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги", ознакомился там с оказанием помощи. Решение перевести людей в теплые, комфортные условия было принято после того, как во время обострения ситуации на границе польская сторона применила против беженцев спецсредства.

Некоторых доставляли в больницу. Всех их диагностировали на коронавирусную инфекцию. "То, что нас радует, - ни одного случая инфицирования не выявлено. Мы постараемся и далее соблюдать, насколько это возможно в таких условиях, все меры безопасности", - рассказал Владимир Караник. По его словам, накануне в пункте размещения провели первичную медицинскую сортировку, чтобы при необходимости изолировать людей с признаками инфекции. Признаков пневмонии или коронавирусной инфекции ни у одного пациента не выявлено. Осмотрены были все перешедшие в пункт временного размещения беженцы.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной вакцинации беженцев, Владимир Караник отметил: прививки делаются людям здоровым и отдохнувшим. Пока беженцы набираются сил. Если позже они выскажут желание привиться, этот вопрос рассмотрят.-0-