Караник: у одногруппников и преподавателей студента из Ирана нет признаков коронавируса

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У одногруппников и преподавателей студента из Ирана нет признаков коронавируса. Об этом сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Под медицинским наблюдением находятся 26 одногруппников и 7 преподавателей. "Никаких признаков болезни ни у кого нет", - сказал министр. Они госпитализированы для проведения исследований и минимизации последующих контактов.

Студент из Ирана прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Владимир Караник отметил, что может назвать точное число пассажиров, количество транзитных (их 19) и ближайших соседей молодого человека. "Один из них, транзитный пассажир, который улетел дальше. Наши коллеги из сопредельных стран проинформированы об этой ситуации. Эпидемиологическое расследование предполагает построение полного графика передвижений и выяснения всех контактов. Это нормальная работа санитарно-эпидемиологической службы. Никакой чрезвычайщины здесь нет. Как и нет поводов для паники", - подчеркнул Владимир Караник.-0-