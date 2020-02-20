Караник: у вернувшихся из Китая белорусов признаков коронавируса не выявлено

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У вернувшихся из Китая белорусов признаков коронавируса не выявлено, заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все наши 15 граждан, которые находились в Ухане, благополучно вернулись на родину. Ни у кого не выявлено признаков коронавирусной инфекции, - сказал Владимир Караник. - Пользуясь случаем, Министерство здравоохранения выражает самые искренние и глубокие слова признательности всем ведомствам, с которыми мы тесно взаимодействовали в данном вопросе. Это в первую очередь касается правительств России и Казахстана, которые обеспечили эвакуацию наших граждан, министерств здравоохранения этих стран, которые обеспечили в полной мере карантинные мероприятия".

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Румас поблагодарил Казахстан за помощь в эвакуации белорусов из Китая Сергей Румас высказал признательность Аскару Мамину за размещение граждан Беларуси в медицинском учреждении Нур-Султана и создание необходимых условий их пребывания в течение двух недель.

В Беларуси санитарно-карантинный контроль прошли около 460 тыс. человек "По состоянию на 19 февраля санитарно-карантинный контроль прошли 459 957 человек, в том числе 1053 человека, находившиеся в КНР в течение предыдущих 14 дней, из них граждан КНР - 782", - рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.

Все 311 вернувшихся из КНР в Беларусь китайских студентов находятся под постоянным меднаблюдением "Всего в Беларусь с родины вернулись 311 китайских студентов. За всеми организовано постояннное медицинское наблюдение в СОК "Бригантина" и Минском областном центре медицинской реабилитации "Загорье", - сказал министр здравоохранения Владимир Караник.