Караник: у вернувшихся из Китая белорусов признаков коронавируса не выявлено

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У вернувшихся из Китая белорусов признаков коронавируса не выявлено, заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
"Все наши 15 граждан, которые находились в Ухане, благополучно вернулись на родину. Ни у кого не выявлено признаков коронавирусной инфекции, - сказал Владимир Караник. - Пользуясь случаем, Министерство здравоохранения выражает самые искренние и глубокие слова признательности всем ведомствам, с которыми мы тесно взаимодействовали в данном вопросе. Это в первую очередь касается правительств России и Казахстана, которые обеспечили эвакуацию наших граждан, министерств здравоохранения этих стран, которые обеспечили в полной мере карантинные мероприятия".
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