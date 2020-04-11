Караник: в Беларуси постоянно прогнозируют ситуацию с COVID-19 для недопущения перегрузки медиков

Новости темы "Коронавирус: последние новости"
11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси постоянно прогнозируют ситуацию с COVID-19 для недопущения перегрузки системы здравоохранения. Об этом сегодня во время пресс-брифинга Европейского регионального бюро ВОЗ в Минске сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы постоянно отслеживаем и прогнозируем ситуацию для того, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения и не допустить возникновения трудностей в доступности медицинской помощи нуждающимся", - сказал министр.
/Будет дополнено/.-0-