Караник: в будущем СOVID-19 покинет рейтинг наиболее агрессивных вирусов, но останется в популяции

21 мая, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. В будущем СOVID-19 покинет рейтинг наиболее агрессивных вирусов, но при этом продолжит циркулировать в человеческой популяции. Такое мнение высказал министр здравоохранения Владимир Караник, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вирус (СOVID-19 - прим. БЕЛТА) останется в популяции, но уйдет из заголовков газет, уйдет из рейтинга наиболее агрессивных вирусов, поскольку потеряет вирулентность, - ответил министр на вопрос о том, как будет развиваться в будущем эпидемиологическая обстановка. - Это будет еще одно из простудных заболеваний с небольшим процентом осложнений в виде пневмоний и с не очень высокой летальностью".

Владимир Караник пояснил, что специалистам здравоохранения давно известна стандартная респираторная панель, которая отражает картину развития сезонной заболеваемости различными вирусами. "Каждый год все понимают, что в конце осени - начале зимы мы входим в подъем респираторных инфекций. Это грипп, парагрипп, другие вирусы, которые могут в сезон встречаться среди населения", - отметил он. В эту панель входят и коронавирусы, которые в структуре сезонной заболеваемости могут составлять более 10%. "Это те вирусы, которые с нами уже были. Не конкретно этот штамм (СOVID-19 - прим. БЕЛТА), но коронавирусы были. Не исключен вариант, что в нашей панели станет еще на один вирус больше. Просто дальше будет легче, потому что будут люди, у которых сформировался иммунитет, стойкий или нестойкий. Даже если он не предотвратит через год-два повторное заболевание, оно в любом случае будет происходить в более легкой форме. И сам вирус потеряет свою вирулентность с течением времени. Любой пандемический штамм вируса со временем становится менее агрессивным", - сказал Владимир Караник.-0-