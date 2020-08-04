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04 августа 2020, 11:30

Караник: в Послании будут намечены пути дальнейшего развития системы здравоохранения

Владимир Караник
Владимир Караник

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию будут намечены пути дальнейшего развития системы здравоохранения. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал министр здравоохранения Владимир Караник сегодня во Дворце Республики перед мероприятием.

"Мы ожидаем услышать программную речь, которая укажет, как будет развиваться страна дальше. Здесь будет дана оценка деятельности системы здравоохранения и намечены пути ее дальнейшего развития", - считает Владимир Караник.

Он также отметил важность проведения подобных мероприятий, "когда можно собраться, сверить часы и определиться с подходами к работе".-0-

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