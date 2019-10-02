Караник: вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве и распределены по регионам. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Прививочная кампания в стране началась. "Надеюсь, что, если она пройдет успешно, эпидемии гриппа в этом году не будет", - сказал Владимир Караник. Он напомнил, что в прошлом году эпидемии не было, потому что был достигнут высокий уровень вакцинации.

Как сообщалось, в прошлом году были привиты более 3,7 млн человек, из них около 950 тыс. - до 18 лет. В течение последних сезонов, когда вакцинированные составляют около 40% населения страны, заболеваемость находится на низком уровне.-0-