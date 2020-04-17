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17 апреля 2020, 14:44

Караник: все работают на безопасность школьников и непрерывность учебного процесса

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Более 70 тыс. тканевых масок пошили учащиеся учреждений профтехобразования
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17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все службы работают на то, чтобы обеспечить безопасность школьников и сохранить непрерывность учебного процесса. Об этом сегодня журналистам заявил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр ответил на вопрос о начале учебы в школах со следующей недели. "Все работают на то, чтобы обеспечить безопасное пребывание и при этом сохранить непрерывность учебного процесса", - сказал он.

"Если район эпидемически спокойный, в сельской местности и нет возможности дистанционного обучения, то часть школ будет возвращена к обычному режиму", - пояснил он. По части школ, которые находятся в эпидемически неблагоприятных районах, Минобразования рассматривает вопросы дистанционного обучения. Минздрав в свою очередь предоставляет полную информацию об эпидемической обстановке в разрезе регионов.

"Насколько я понимаю, где есть возможность и потребность, будет дистанционное обучение. Где такой потребности и возможности нет и абсолютно спокойная обстановка, будет возобновлено обычное обучение", - добавил Владимир Караник.

При этом по школам с контактами первого уровня, там, где работает санэпидслужба Минздрава, решения принимаются однозначно, сказал министр.-0-

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