Караник: за сутки медицинская помощь оказана 170 беженцам

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцам в ТЛЦ неотложная медицинская помощь оказывается в полном объеме. За сутки за ней обратились 170 человек. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

В пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре у границы медики дежурят круглосуточно. "Вся неотложная помощь им оказывается в полном объеме. Никаких проблем с медикаментами нет. За сутки консультативная помощь оказана 170 беженцам, в 4 случаях оказывается амбулаторная помощь", - рассказал Владимир Караник.

В стационарах города находятся 7 беженцев, четверо из них дети. У большинства болезни связаны с переохлаждением. "Состояние детей стабильное. Решается вопрос об их выписке", - рассказал Владимир Караник.

Председатель облисполкома отметил, что белорусская сторона принимает все меры для сохранения жизни и здоровья беженцев и будет делать это и впредь. "Мы предоставили возможность людям помыться. Первыми в бане побывали женщины и дети. Вскоре отправятся туда и мужчины. Работа полевой бани будет продолжена", - рассказал он.

Пока на месте справляются с обеспечением беженцев, но от помощи не отказываются. В ближайшее время, в частности, должна прибыть первая партия необходимых медикаментов от ВОЗ. По имеющейся информации, груз уже в пути.-0-