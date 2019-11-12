Караник: зарплата медиков к 2025 году увеличится вдвое

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплата медицинских работников к 2025 году увеличится вдвое, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр здравоохранения Владимир Караник.

"На сегодня есть поручение главы государства в 2020 году повысить зарплату медицинских работников на 20%, к 2025 году на 100%. То есть удвоить по сравнению с теперешним уровнем", - сказал Владимир Караник.

По его словам, в этом направлении прорабатывается вопрос как дополнительного финансирования, так и оптимизации внутри сети. "Плюс следующее поручение - оснастить всех наших врачей самым современным оборудованием. Соответственно, требования к медицине будут выше: она должна стать более современной, более доступной и более высокотехнологичной", - отметил министр.-0-