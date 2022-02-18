Каранкевич: мероприятия по реализации Директивы №1 должны выполняться своевременно и в полном объеме

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия по реализации требований Директивы №1 в организациях системы Минэнерго должны реализовываться своевременно и в полном объеме. Об этом заявил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на заседании коллегии министерства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Меры по реализации Директивы №1 выполняются в организациях отрасли на плановой системной основе. На всех уровнях проделана значительная работа в данном направлении, выстроена система организационных и практических мер по их реализации, организован постоянный контроль за исполнением управленческих решений, в том числе с выездом на места. При необходимости оказывается методологическая и консультативная помощь. Как следствие, за достаточно небольшой промежуток времени устранены ранее выявленные недостатки", - сказал Виктор Каранкевич.

Вместе с тем, по словам руководителя министерства, эта работа требует дальнейшего совершенствования, прежде всего в таких сферах, как промышленная безопасность, обслуживание систем пожарной автоматики и систем автоматического пожаротушения, устранение нарушений трудовой дисциплины. "Самое главное - наладить эффективную работу на местах, адаптировать мероприятия по реализации Директивы №1 под специфику каждой организации - должна быть детальная раскладка по каждому направлению. Принятые на заседании коллегии решения должны быть реализованы своевременно и в полном объеме - это жизнь людей, задействованных на производстве", - подчеркнул министр.

Как отметил в своем докладе заместитель министра энергетики Денис Мороз, в 2021 году работа по реализации основных положений Директивы №1 в министерстве проводилась в соответствии с отраслевым планом мероприятий. Замминистра озвучил результаты его выполнения по ключевым направлениям: эффективность организационно-управленческих решений, мер по укреплению трудовой и производственной дисциплины, обеспечению промышленной и пожарной безопасности, профилактике алкоголизма, популяризации здорового образа жизни и другим.

Особое внимание уделено вопросам производственного травматизма и охраны труда. В 2021 году в организациях Министерства энергетики число несчастных случаев уменьшилось по сравнению с предыдущим годом: с 29 до 24. Количество таких случаев с тяжелыми производственными травмами также сократилось с 14 до 10. Число пострадавших уменьшилось с 35 до 30 человек. Коэффициент частоты производственного травматизма (численность потерпевших на производстве в расчете на 1 тыс. работающих) в 2021 году снизился с 0,41 до 0,35. Основными причинами несчастных случаев стали нарушения потерпевшими трудовой дисциплины, требований законодательства и инструкций по охране труда.

В связи с этим на заседании коллегии обсуждены условия реализации в отрасли стратегии производственной безопасности, предусматривающей внедрение концепции нулевого травматизма. "Это серьезные комплексные, в первую очередь, организационные меры, позволяющие внедрять новые методы работы с персоналом", - подчеркнул Денис Мороз.-0-