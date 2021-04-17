Каранкевич: участие в субботнике - хорошая возможность каждому внести вклад в благоустройство страны

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в субботнике - хорошая возможность для каждого белоруса внести свой вклад в благоустройство страны. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, который сегодня во время республиканского субботника принял участие в наведении порядка на территории детского оздоровительного лагеря "Энергетик" филиала "Минские электрические сети" РУП "Минскэнерго", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Для многих белорусских семей участие в работах по наведению порядка, благоустройству и озеленению своих населенных пунктов во время субботника стало доброй традицией. "Замечательно, что в этом участвуют и представители старшего поколения, и наша молодежь. Совместный труд объединяет и сплачивает людей, содействует воспитанию у молодежи доброго и ценностного отношения к своей малой родине. Это то, что нам надо развивать и поддерживать", - сказал министр.

Детский оздоровительный лагерь "Энергетик" летом откроет новый сезон, сюда приедут ребята из Минска и Минской области. "Сегодня мы проводим работы по наведению порядка как на территории, прилегающей к лагерю, так и в его корпусах, - рассказал Виктор Каранкевич. - Убежден, что дети, которые сюда приедут во время летних каникул, смогут хорошо отдохнуть и с пользой провести время".

Совместно с работниками филиала "Минские электрические сети" и аппарата РУП "Минскэнерго" министр принял участие в работах по покраске стен и элементов зашивки радиаторов отопления в столовой лагеря, благоустройству детской площадки, а также высадке хвойных деревьев на территории лагеря.

По завершении работ министр пообщался с участниками субботника, ответил на вопросы работников РУП "Минскэнерго", которые поинтересовались перспективами дальнейшего развития детского лагеря и оздоровительного центра "Энергетик". Речь также шла о новом проекте по строительству на данной территории нового многофункционального спортивного манежа, который планируется реализовать в ближайшей перспективе.-0-

Фото Минэнерго