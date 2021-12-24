Каранкевич: в новогодние праздники взрослые должны окружить заботой и вниманием всех детей

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Виктор Каранкевич поздравил воспитанников Социально-педагогического центра Центрального района Минска с наступающими новогодними праздниками во время республиканской благотворительной акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Министр отметил, что в праздники каждый ребенок ждет волшебства и подарков. "Новый год без этого не бывает. И для нас, взрослых, самая большая радость, когда дети счастливы и улыбаются. Мы должны сделать все возможное, чтобы окружить заботой и вниманием детей, которые не могут встретить этот праздник в кругу семьи", - сказал Виктор Каранкевич.

Руководитель Минэнерго вручил воспитанникам центра сладкие угощения. Главным подарком стал новый холодильник. Вместе с министром детей поздравило руководство "Минскоблгаза" и "Мингаза" - в качестве подарка центр получил сертификат на спонсорскую помощь и два ноутбука.

Ребята подготовили для гостей праздничный концерт, на котором зачитали свои любимые новогодние стихотворения.

Министерство энергетики и подведомственные ему организации ежегодно участвуют в акции "Наши дети", посещают с подарками детские дома, дома семейного типа, приемные и многодетные семьи. "Мы рады подарить детям праздничное настроение и атмосферу радости", - добавил Виктор Каранкевич.

Социально-педагогический центр Центрального района Минска предназначен для временного проживания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Центр оказывает социально-педагогическую, психологическую и другие виды помощи, помогает восстановлению социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, содействует возвращению детей в семьи.

Республиканская благотворительная акция "Наши дети" проходит с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, представители местных властей, общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-

Фото Минэнерго