Каранкевич: все потребители электроэнергии в 2023 году будут оснащены электронными приборами учета

11 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2023 году планируется оснастить электронными приборами учета электроэнергии всех потребителей в стране. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Каранкевич и председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник посетили филиал РУП "Гродноэнерго" - предприятие средств диспетчерского и технологического управления. Они ознакомились с основными направлениями его деятельности, в том числе в сфере разработки и производства современных систем телемеханики и автоматизации электрических и тепловых сетей, вычислительной техники, программного обеспечения для технологического и административно-хозяйственного управления, а также в области защиты информационных ресурсов.

Министр энергетики отметил, что внедрение новейшего оборудования и систем позволяет не только получать достоверные данные, но и помогает принять управленческие решения, создавать условия для улучшения качества и комфорта оказания услуг населению в части электро и теплоснабжения. Среди актуальных задач - повышение охвата населения автоматизированной системой контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). К слову, на предприятии в Гродно и производится оборудование для этого.

"Планы у нас амбициозные - в 2023 году все потребители, как юридические лица, так и бытовые абоненты, должны быть оснащены электронными приборами учета. А к 2025 году все эти приборы должны быть интегрированы в единую систему АСКУЭ", - отметил Виктор Каранкевич. Он подчеркнул, что такой подход будет удобен потребителям. Можно дистанционно, без съема показаний с самого счетчика, получить достоверную информацию о потребленной энергии и провести оплату за нее в системе ЕРИП.

В Беларуси насчитывается 4,5 млн бытовых абонентов. Сейчас оснащенность электронными приборами учета электроэнергии превышает 70%. Продолжается как установка таких приборов, таки и интеграция их в АСКУЭ.

Представили на предприятии и еще один ключевой проект - разработку автоматизированной системы управления наружным освещением в сельских населенных пунктах. Инновация уже успешно внедряется в Гродненской области. Полностью завершить эту работу в регионе планируется в 2023 году. "Внедрение технологии позволит обеспечить получение и сбор информации, включение и отключение освещения, а также программирование временного режима работы в зависимости от времени года в дистанционном режиме", - рассказал Виктор Каранкевич. Он обратил внимание, что также будет продолжена работа по установке новых светодиодных светильников, которые при меньшем потреблении энергии позволят увеличить охват освещением сельских населенных пунктов.

Также Виктор Каранкевич и Владимир Караник провели встречу с коллективом предприятия. Среди главных тем - основные направления развития энергокомплекса страны, вопросы цифровизации и автоматизации технологических процессов в отрасли.-0-