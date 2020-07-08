Каранкевич: встречи с трудовыми коллективами помогают объективно оценить ситуацию на предприятиях

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встречи с трудовыми коллективами дают возможность объективно оценить ситуацию на каждом конкретном предприятии. Об этом сегодня сказал министр энергетики Виктор Каранкевич по итогам посещения Светлогорской ТЭЦ и встречи с трудовым коллективом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"При посещении предприятий важно не только увидеть результаты их производственно-хозяйственной деятельности, как организован технологический процесс, обустроены рабочие места, но и услышать, какие вопросы волнуют людей, при необходимости оказать содействие в их решении, выслушать предложения и учесть их в работе", - отметил Виктор Каранкевич.

Министр рассказал о ходе реализации основных задач социально-экономического развития страны, особое внимание уделил модернизации объектов энергосистемы.

Виктор Каранкевич также ответил на вопросы работников Светлогорской ТЭЦ, которые касались кредитования жилищного строительства, медицинского страхования, использования электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения. Отдельно у министра поинтересовались о процессе интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Руководитель ведомства отметил, что эта работа ведется поэтапно. Часть мероприятий уже реализована. "Например, если говорить о сооружении электрокотлов на крупных электростанциях и котельных, то всего по стране в текущем году должны быть введены в эксплуатацию 20 котлов. Всего 916 МВт установленной мощности", - пояснил он. Также будут реализованы проекты по строительству высокоманевренных пиково-резервных источников. Эта работа должна быть завершена в 2021 году. Выполняются и другие мероприятия.

Министр положительно оценил результаты работы Светлогорской ТЭЦ. Предприятие обеспечивает производство электрической и тепловой энергии, надежное теплоснабжение потребителей города и поставку тепла в виде пара крупным промышленным организациям. Выполняется целевой показатель по энергосбережению: за пять месяцев текущего года выполнено задание, доведенное на первое полугодие. "За этим стоят люди - их грамотная и квалифицированная работа", - подытожил Виктор Каранкевич.-0-