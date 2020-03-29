Карантин не панацея от коронавируса - итальянский медик

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вводящийся из-за нового коронавируса карантин не является панацеей и сам по себе не лечит, фундаментальная ценность для защиты людей - это доступная и бесплатная система здравоохранения. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал руководитель Департамента институционального анализа и общественного управления Университета Луйджи Боккони профессор Эдуардо Миссони.

Доктор Миссони убежден, что единая, бесплатная, общедоступная медицинская система - это фундаментальная ценность для защиты людей. "Что касается карантина. Это не панацея. Сам по себе карантин не лечит, - отметил Миссони. - Вот я сижу дома безвылазно уже 3 недели. И у меня все в порядке. Достаточно пространства, светло, хороший вид из окна. Но представьте себе людей, которые ютятся в малогабаритных квартирах, с детьми и стариками, за которыми надо ухаживать. Это же ад без внешней помощи, и двойная опасность и для физического здоровья, и для психики".

По его словам, "главное, чему эпидемия учит нас всех - это солидарность, между странами, людьми, соседями".

Эдуардо Миссони заметил, что в его родном Милане и в общем в Ломбардии были массово приватизированы клиники, а сегодня большинство из них отстранились от помощи государству. "Несколько крупных больниц помогают из солидарности, однако частный сектор в целом не участвует. Все тяготы обрушились на общественную систему здравоохранения. И это настоящая драма для Италии", - сказал медик.

"Наша система оказалась не готова к эпидемии. Небольшие города, провинции и страны не могут справится в одиночку. С моей точки зрения как европейца это совершенно недопустимая ситуация. Мы создавали Евросоюз чтобы действовать сообща. Но COVID-19 жестоко указал нам, что на самом деле торжествуют совершенно другие идеи - я бы назвал их даже фашистскими. Закрытие границ, сокращение помощи, попытки перекупить врачей и оборудование, спекуляции", - высказал мнение профессор.

Коснулся Эдуардо Миссон и и вопроса производства средств защиты. "Мы перестали сами производить средства защиты - нам говорят "их дешевле делать в Китае". Я помню, в середине января, покупая в миланской аптеке маски, я был очень удивлен, что они изготовлены в китайском Ухане. Они поставляли нам маски, хотя у самих был дефицит, а потом мы стали отправлять в Китай их же средства защиты. Вот вам и глобализация. Абсурд, который оборачивается трагедией", - подчеркнул итальянец.

"Здравоохранение должно быть единым, скоординированным и доступным всем. Нам нужно уходить от модели рыночного капитализма, которая не работает. Она вредна, она порождает страдания и неравенство. Эта система убивает - вот чему нас должна научить нынешняя эпидемия", - высказался профессор.-0-