Карантинные требования ЕАЭС дополнены нормами в отношении 3 новых вирусов растений

18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня дополнил карантинные фитосанитарные требования Евразийского экономического союза нормами в отношении трех новых вирусов растений. Об этом сообщила сегодня на брифинге по итогам заседания Совета ЕЭК помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В единый перечень карантинных объектов ЕАЭС включены три новых заболевания растений: мозаика пепино, коричневая морщинистость плодов томата, пятнистое увядание томата, - рассказала Ия Малкина. - Единые карантинные фитосанитарные требования дополнены специальными нормами в отношении этих вирусов. Они касаются семенного, посадочного материала продовольственного картофеля, плодов томатов, перцев и баклажанов. Меры позволят минимизировать риски ввоза и распространения данных вирусов".

Помощник председателя Коллегии ЕЭК напомнила, что в качестве карантинных объектов выступают вредные организмы, которые отсутствуют или ограниченно распространены на территории стран союза. "Попадание их в ЕАЭС наносит вред экосистеме, поэтому для их контроля утвержден единый перечень карантинных объектов ЕАЭС", - отметила она.

Заседание Совета ЕЭК состоялось в онлайн-формате. Беларусь на нем представлял вице-премьер Игорь Петришенко.-0-