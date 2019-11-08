Карчевская: идеи молодых белорусских кинематографистов вселяют надежды

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идеи молодых белорусских кинематографистов вселяют надежды. Таким мнением с журналистами поделилась первый заместитель министра культуры Наталья Карчевская перед церемонией награждения победителей XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад-2019" в кинотеатре "Москва", передает корреспондент БЕЛТА.

"Идей у молодых кинематографистов очень много и надеюсь, что все из них реализуются. Конечно, многие из них требуют доработки, но тем не менее, мысль, которая бурлит в них очень радует", - отметила Наталья Карчевская.

По ее словам, программа форума в этом году была очень насыщенной. "Надеюсь, что фестиваль понравился зрителям. Мне многое удалось посмотреть. Очень интересные были работы и глубокие, - сказала первый заместитель министра. - Особенно меня впечатлила программа "Лістападзіка". Это было на самом деле семейное кино, куда можно было прийти детям вместе с родителями".

Наталья Карчевская высказала надежду, что в следующем году кинофестиваль "Лістапад" порадует зрителей не менее интересными работами.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходил с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". В этом году он показал более 150 фильмов из 50 стран. Впервые на фестивале были представлены картины из Судана и Сенегала. Учредителями форума выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-