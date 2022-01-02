Кардиохирург: каждому человеку хоть раз в жизни стоит пройти эхокардиографию

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждому человеку хоть раз в жизни стоит пройти эхокардиографию, сообщил заместитель директора по хирургической помощи РНПЦ "Кардиология" Сергей Спиридонов в программе "В людях" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Я бы рекомендовал хотя бы раз в период 20 лет сделать эхокардиографию, чтобы знать, что у вас нет врожденных пороков сердца, потому что бывают двустворчатые клапаны, пролапс митрального клапана. Хотя бы один раз необходимо сделать. В дальнейшем, если нет никаких симптомов, можно просто выполнять ЭКГ. Прийти к терапевту, чтобы он послушал вас, послушал вашу аускультативную картину, нет ли дополнительных шумов. Он уже тогда примет решение", - сказал Сергей Спиридонов.

Медик подчеркнул важность профилактики. "Надо понимать, что здоровье легко потерять, а восстановить довольно тяжело. Поэтому активный образ жизни, умеренность в питании, правильное питание, не курить - стандартные рекомендации, которые мы часто слышим, но не всегда прислушиваемся. Но они действительно эффективны и помогут сохранить долголетие, активный образ жизни в дальнейшем", - отметил он.

Сергей Спиридонов обратил внимание на наиболее распространенные симптомы, свидетельствующие о проблемах с сердцем. Это нарушение ритма, боль за грудиной, появление одышки, наличие артериальной гипертензии, высокое давление.-0-