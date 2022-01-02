Кардиохирург порекомендовал через полгода после перенесенного COVID-19 проверить сердце

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Через полгода после перенесенного COVID-19 рекомендуется проверить работу сердца, сообщил заместитель директора по хирургической помощи РНПЦ "Кардиология" Сергей Спиридонов в программе "В людях" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.
"Через полгода лучше выполнить эхокардиографию, посмотреть. А если нет симптомов, то можно сделать банальное ЭКГ. Если появляются (жалобы. - Прим. БЕЛТА), то обратиться к врачу и пройти более детальное, углубленное обследование, чтобы быть уверенным в своем здоровье, вовремя выявить нарушения функции сердца. Надо просто следить за собой и прислушиваться к организму. Если есть нарушения ритма, появление одышки - не игнорировать", - сказал Сергей Спиридонов.
По литературным данным, после перенесенной ковид-инфекции возникает довольно большое количество миокардитов, тромбозов, "потому что вирус обладает тропностью к эндотелию сосудов", отметил кардиохирург. "Там возникает воспаление, возможно образование бляшек... нарушение реологии крови и образование тромбов", - добавил он.-0-
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