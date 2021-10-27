Кардиолог: число обращений из-за болезней сердца при спаде инфекционной заболеваемости вырастет

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество обращений пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в период спада инфекционной заболеваемости вырастет, заявил заведующий кафедрой кардиологии и ревматологии БелМАПО Андрей Пристром, передает корреспондент БЕЛТА.

"В общем да", - сказал Андрей Пристром, отвечая на вопрос о том, ожидается ли наплыв пациентов кардиологического профиля после пандемии.

Заведующий кафедрой отметил, что во время, когда инфекционная заболеваемость достаточно высокая, люди реже обращаются за медпомощью по другим проблемам, в частности, в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Мне попалась информация по европейским странам. Количество гипертоников, которые стали хуже принимать антигипертензивные препараты, увеличилось примерно на 10%. Это те лица, которые плохо регулируют свое давление препаратами, и они боятся обращаться к доктору. Понятно, что риски у них будут увеличиваться", - сказал Андрей Пристром, добавив, что в период снижения инфекционной заболеваемости количество обращений будет увеличиваться.-0-