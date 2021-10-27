Кардиолог: обоснованный прием статинов увеличивает продолжительность жизни

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обоснованный прием статинов увеличивает продолжительность жизни, сообщил журналистам заведующий кафедрой кардиологии и ревматологии БелМАПО Андрей Пристром, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным исследования STEPS, проведенного в Беларуси, статины принимает около 3% людей, нуждающихся в лечении. "Это катастрофически низкая цифра", - сказал Андрей Пристром.

По его словам, при наличии проблем человек должен обращаться к доктору, и только медик должен принимать решение о необходимости назначения препаратов этого класса. "Если принято решение о назначении, препараты должны приниматься постоянно. Это очень важный момент, потому что, к сожалению, как показывает практика, большая часть населения прекращает прием, даже если пациент начал. Курсовое лечение абсолютно бесполезно. Если мы говорим о повышении уровня холестерина, то эта проблема связана с нарушением обмена, поэтому речь идет о постоянном поддержании уровня холестерина препаратами", - сказал заведующий кафедрой.

Он заметил, что вокруг статинов огромное количество мифов. "Но практика мировая, да, впрочем, и наша, показала, что если мы действительно обоснованно назначаем эти препараты и пациенты принимают их, это влияет на выживаемость. Продолжительность жизни существенно увеличивается. Это было показано в многочисленных исследованиях. Сегодня этот вопрос сомнений, в общем-то, не вызывает", - добавил Андрей Пристром.

Есть и другие гиполипидемические препараты, которые в ближайшее время появятся в Беларуси, добавил завкафедрой. "Возможности терапии расширяются. Мы должны пользоваться этими возможностями и идти к нормализации уровня холестерина, потому что это один из ключевых факторов, определяющий выживаемость пациента", - заключил он.-0-