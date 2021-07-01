Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 1 июля 2021
Минск Ясно +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:20 Иностранцы смогут вакцинироваться от COVID-19 в более чем 80 учреждениях здравоохранения Беларуси Общество
20:03 Кардиолог призвала белорусов следить за своим липидным статусом Общество
19:39 Рабочая группа выработает подходы к созданию центра патриотического воспитания молодежи Общество
19:22 Бобруйчанин заработал на продаже чужих аккаунтов свыше 100 тыс. российских рублей Происшествия
19:17 В Будславе 2 и 3 июля ограничат движение транспорта из-за религиозного праздника Регионы
19:14 Сотрудника компании сотовой связи в Гомеле подозревают в краже 28 дорогих телефонов Происшествия
19:10 Отраслевой профсоюз помог вернуть недоплаченные медикам Гомельской области более Br9 тыс. Регионы
19:04 В Минске похитители автозапчастей пытались скрыться от правоохранителей и протаранили служебное авто Происшествия
18:57 Граждане 73 государств получили возможность без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19 Президент
18:56 В Беларуси совершенствуется порядок ведения гидрометеорологической деятельности Президент
18:50 Беларусь и Кыргызстан обсудили перспективы наращивания взаимного товарооборота Экономика
18:47 Команда Минска выиграла Кубок Беларуси в комбинированной эстафете комплексным плаванием Спорт
18:41 Прокуратура города Минска помогла защитить права инвалида Происшествия
18:27 Видеоролик представителей университета МЧС вошел в тройку лучших всероссийского конкурса Общество
18:24 ЕЭК одобрила карту развития агроиндустрии в ЕАЭС Экономика
18:20 Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство в странах ОДКБ - Зась Политика
18:18 В ОДКБ вырабатывают механизмы задействования миротворческих контингентов в деятельности ООН Политика
18:13 Беларусь заинтересована участвовать в российских проектах по газификации Экономика
18:11 Четыре студенческие инициативы БГУ победили в конкурсе телерадиопроектов "Тивиар" Общество
18:08 Доля добровольно уплачиваемых налогов в Гомельской области выросла до 98,7% Регионы
18:08 Анастасия Шкурдай установила национальный рекорд на дистанции 50 м баттерфляем Спорт
18:04 Зась: последняя сессия Совета коллективной безопасности придала ОДКБ новый импульс по всем направлениям Политика
18:04 Книгу детских воспоминаний о войне "Ніколі не забудзем" презентовали в Минске Культура
18:00 Головченко и Мишустин обсудили противодействие санкциям, кооперацию и союзные программы Общество
17:59 Зась: обстановка практически по всему периметру границ стран ОДКБ остается напряженной Политика
17:57 Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины - русские в их число не вошли В мире
17:48 С июля в структуре зарплаты бюджетников увеличивается доля премирования Общество
17:35 В Гомельской области 92% субъектов хозяйствования перешли на электронное взаимодействие с налоговой Регионы
17:33 Молодежи Беларуси и России надо обязательно помнить свою историю - Кочанова Общество
17:33 Артем Мачекин выиграл Кубок Беларуси по плаванию на дистанции 50 м вольным стилем Спорт
Все новости
Все новости
Общество
01 июля 2021, 20:03

Кардиолог призвала белорусов следить за своим липидным статусом

Фото из архива
Фото из архива

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учитывая высокую заболеваемость населения Беларуси ишемической болезнью сердца, инфарктом миокарда, необходимо обсуждение такого фактора риска, как дислипидемия, заявила журналистам заведующая отделом консультативной работы и профилактической кардиологии Республиканского научно-практического центра "Кардиология" врач-кардиолог кандидат медицинских наук, доцент Елена Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо остановиться на таком важном факторе, как дислипидемия. Наши пациенты привыкли спрашивать в основном об уровне холестерина, при этом часто не знают, что не одним холестерином обусловлен риск (сердечно-сосудистых заболеваний. - Прим. БЕЛТА). Известно, что ключевым инициирующим событием атерогенеза (развитие атеросклероза) является накопление холестерина (ХС) липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП) в стенке артерий. Именно эти липиды низкой плотности откладываются в стенке сосуда и приводят в дальнейшем к развитию атеросклеротических бляшек. Поэтому помимо общего холестерина обязательно нужно обращать внимание на липиды низкой плотности", - сказала Елена Медведева.

Кардиолог обратила внимание, что высокий холестерин, как и высокое давление у части пациентов, может не давать о себе знать, то есть у пациентов абсолютно отсутствуют какие-либо жалобы. "Как, в частности, с артериальной гипертензией - надо просто планово измерять давление. Так же и с холестерином: если вы не возьмете биохимический анализ крови с липидным спектром, вы не узнаете, что происходит с факторами риска. Особенно обращаю на это внимание людей, у которых отягощена наследственность по каким-либо сердечно-сосудистым заболеваниям", - сказала Елена Медведева.

"Если у кого-то в роду были инфаркты, особенно в раннем возрасте, артериальная гипертензия, внезапная смерть, обязательно сдавайте биохимический анализ крови, причем не только с определением общего холестерина. Там пять показателей - каждый должен быть оценен врачом", - подчеркнула врач.

Необходимо обратить внимание и на такую форму нарушения липидного обмена, как семейная гиперхолестеринемия (СГХС) - заболевание, сопровождающееся значительным повышением уровня ХС ЛНП в крови и, как следствие, преждевременным развитием и прогрессирующим течением атеросклероза, как правило, в молодом возрасте.

"Если мы это не выявляем или выявляем не вовремя и не начинаем назначать статины этой категории пациентов, то буквально к 30 годам мы можем получить сразу дебют развития ишемической болезни сердца в виде или инфаркта миокарда, или еще хуже - внезапной сердечной смерти. По сути, нам надо выявить эту патологию и назначать статины в обязательном порядке. Таким образом, мы этим пациентам с семейной гиперхолестеринемией можем дать дополнительно 20 лет полноценной жизни", - сказала Елена Медведева.

С учетом множества мифов в отношении статинов, она обратила внимание докторов на важность их назначения. "Если у пациента приняли решение отменить статины, то мы на 20% увеличиваем риск развития инфаркта, причем на 18% - фатального. Эти осложнения развиваются достаточно быстро, не через 20 лет, это может наблюдаться буквально в течение двух лет", - подчеркнула она.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
здоровье
Новости рубрики Общество
Фото из архива Иностранцы смогут вакцинироваться от COVID-19 в более чем 80 учреждениях здравоохранения Беларуси
Фото из архива Рабочая группа выработает подходы к созданию центра патриотического воспитания молодежи
Скриншот из видео Видеоролик представителей университета МЧС вошел в тройку лучших всероссийского конкурса
Фото bsu.by Четыре студенческие инициативы БГУ победили в конкурсе телерадиопроектов "Тивиар"
Фото из архива Головченко и Мишустин обсудили противодействие санкциям, кооперацию и союзные программы
Фото из архива С июля в структуре зарплаты бюджетников увеличивается доля премирования
Главное
Лукашенко: Форум регионов стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства
Лукашенко назвал БелАЭС самым грандиозным белорусско-российским проектом последних десятилетий
Кочанова: у форумов регионов - солидный багаж из подписанных соглашений и контрактов
25 лет Республиканскому унитарному предприятию по надзору за электросвязью "БелГИЭ"
Топ-новости
Лукашенко о санкциях: это попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на ресурсы
Граждане 73 государств получили возможность без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19
Лукашенко: Беларусь и Россия не просто выдержат атаки Запада, но и используют их для усиления сотрудничества
Головченко и Мишустин обсудили противодействие санкциям, кооперацию и союзные программы
Рабочая группа выработает подходы к созданию центра патриотического воспитания молодежи
Зась: последняя сессия Совета коллективной безопасности придала ОДКБ новый импульс по всем направлениям
Россия продолжит оказывать помощь Беларуси в условиях непрекращающегося внешнего давления - Путин
Хочешь выиграть 2000 рублей? Участвуй в конкурсе "Minsk World"!
Более 25 тыс. жителей Беларуси посетили передвижной музей "Поезд Победы"
Книгу детских воспоминаний о войне "Ніколі не забудзем" презентовали в Минске
Субботин: мы сохраняем известные белорусские бренды и даем им вторую жизнь
Вода не прощает беспечности: судебные эксперты об опасных неожиданностях на водоемах
Петришенко: многие технологичные разработки по союзным программам получили международное признание
На ЦТ по русскому языку 100 баллов набрали 65 абитуриентов
Карпенко: за последние три месяца вузы Беларуси и России заключили 76 прямых договоров
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.