Кардиолог рассказал, каким должен быть пульс при оптимальных для сердца нагрузках

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующий кафедрой кардиологии и ревматологии БелМАПО Андрей Пристром рассказал журналистам, каким должен быть пульс при оптимальных для сердечно-сосудистой системы нагрузках, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, витамины большого значения не имеют. Гораздо большее значение для сердечно-сосудистой системы имеют регулярные полноценные аэробные физические нагрузки", - сказал Андрей Пристром.

Завкафедрой заметил, что важна интенсивность и объем физических нагрузок. Считается, что у каждого здорового человека физическая активность должна занимать около часа в сутки. Причем нагрузка должна быть умеренной по интенсивности. "У каждого из нас интенсивность нагрузок будет разная, потому что разная готовность к нагрузкам. Есть формулы, которые позволяют определить тот пульс, при котором нагрузка будет адекватной для сердечно-сосудистой системы. Например, 220 минус ваш возраст. Эта цифра показывает максимальный пульс для данного возраста. Если возьмем в среднем 70% от этой цифры, мы получим тот пульс, на который должны выйти и в этом режиме работать", - пояснил он.

Андрей Пристром подчеркнул, что увеличивать интенсивность физических нагрузок нужно постепенно, в течение нескольких месяцев. В итоге следует прийти к такому режиму, при котором удастся поддерживать работоспособность при этом пульсе от 30 до 60 минут в сутки. "Это будет оптимально для сердечно-сосудистой системы", - отметил он.

Говоря о витаминных комплексах, кардиолог заметил, что не стоит их употреблять всем подряд. "Витамины влияют на многие обменные процессы. Бесконтрольное использование витаминов всеми подряд неправильно. Речь идет о повышенной потребности в отдельных ситуациях, например у беременных женщин, молодых людей, которые занимаются спортом, тех, кто болеет инфекционными заболеваниями", - отметил он.

Отдельно врач остановился на витамине D, который стоит принимать дополнительно. Восемь месяцев в году (за исключением трех летних месяцев и мая) белорусы его недополучают. Профилактической дозой витамина D считается около 2000 МЕ в сутки. Определить уровень витамина D в крови можно в лабораториях. "Если есть выраженный дефицит витамина D (а его мы видим по анализам крови), лучше обратиться к доктору, который назначит более высокие дозы. Самостоятельно принимать более высокие дозы, я считаю, неправильно", - заключил заведующий кафедрой.-0-