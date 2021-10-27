Кардиолог: риски при курении электронных и обычных сигарет сопоставимы

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Риски при курении электронных и обычных сигарет сопоставимы, сообщил журналистам заведующий кафедрой кардиологии и ревматологии БелМАПО Андрей Пристром, передает корреспондент БЕЛТА.

"До недавних пор какой-либо информации на этот счет не было. Но прошло время, накопился опыт. По крайней мере те наблюдения и публикации, которые на сегодня есть, показывают, что риски при курении электронных сигарет примерно те же, что и при курении табака", - сказал Андрей Пристром.

Более того, заметил он, число людей, которые начинают курить электронные сигареты, а потом переходят на курение табака, очень большое. Заведующий кафедрой считает, что эта проблема требует внимательного обсуждения.-0-