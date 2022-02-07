Карелин: нужно помнить не только военные победы, но и общие победы советского периода, в спорте в том числе

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно сохранять память не только о военных победах, но и об общих победах советского периода, в спорте в том числе. Такое мнение в беседе с журналистами высказал известный спортсмен, государственный и политический деятель России Александр Карелин, передает корреспондент БЕЛТА.

После встречи с главой белорусского государства спортсмен рассказал, что обсуждал с Президентом, насколько важно сохранять память не только о Великой Отечественной войне, а вообще о тех свершениях, которые объединяют народы Беларуси и России еще со времен СССР, имеют одни трактовки, окраски, акценты.

В частности, речь зашла о проекте "Карелин-фонда", посвященном 45-летию победы сборной СССР по классической борьбе на Олимпийских играх 1976 года, проходивших в канадском Монреале. Глава государства реализацию проекта оценил положительно. "Смотрю твои творческие проекты новые внимательно. Очень интересно", - заявил Александр Лукашенко во время встречи с российским деятелем.

Александр Карелин подчеркнул, что в Беларуси легко говорить на тему спортивных побед хотя бы потому, что отсюда родом первый трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь.

На встрече с Президентом также шла речь о сотрудничестве Беларуси с Новосибирской областью России: "Я поблагодарил Александра Григорьевича за деятельную, настойчивую программу продвижения продукции машиностроения, за то, что люди, которые делегированы туда, очень патриотичны, соблюдают наши общие интересы".

Слова благодарности Александр Карелин высказал также в адрес руководства Минского тракторного завода, который тесно сотрудничает с регионом, а также генерального директора Торгового дома "МТЗ-Сибирь" Дмитрия Белайца, который содействует развитию этого сотрудничества.

За время визита в Беларусь Александр Карелин намерен посетить "Бобруйскагромаш", чтобы активизировать взаимодействие Новосибирской области с этим белорусским предприятием. "Объединяясь, находясь в расчетливых, взаимовыгодных отношениях, мы имеем больше победоносных перспектив", - резюмировал он.-0-