Карлюкевич: издания к Европейским играм демонстрируют уровень, на который нужно равняться

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издания, подготовленные к II Европейским играм, показывают высокую планку, на которую нужно равняться в книгоиздании, заявил сегодня отечественным и иностранным журналистам министр информации Александр Карлюкевич на презентации тематических изданий, посвященных II Европейским играм в Доме книги "Светоч", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы презентуем эти издания накануне открытия спортивного форума для того, чтобы такие соревнования, как II Европейские игры, показали ту высокую планку, на которую нужно равняться в том числе и в книгоиздании, и в просветительском аспекте", - отметил министр.

Участникам презентации представили печатные издания, выпущенные к Играм издательством "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" - календари, путеводитель по Минску и туристические карты белорусской столицы.

Главным объектом презентации стала книга "Спорт высшей пробы. Европейские и Олимпийские игры" из серии "Беларусь спортивная", рассказывающая об истории олимпийского движения в Беларуси, об участии белорусских спортсменов в I Европейских играх в Баку и о спортивных объектах высокого уровня, на которых пройдут соревнования II игр.

Новый путеводитель по Минску был также представлен на встрече. Более 10 тыс. экземпляров отправлено в дипломатические представительства Беларуси за рубежом. В этом издании содержится разноплановая информация, не только касающаяся спортивного форума, но и сведения о стране и ее столице, достопримечательностях, памятных местах, транспортном сообщении, объектах культурного наследия Минска. Кроме того, приводятся данные о возможности безвизового въезда в Беларусь при покупке билета на соревнования мультиспортивного форума, минских отелях, популярных местах для шопинга.

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