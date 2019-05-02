Карлюкевич: каждый журналист должен осознавать свою ответственность

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый журналист должен осознавать свою ответственность, заявил министр информации Александр Карлюкевич на церемонии торжественного открытия XXIII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі", передает корреспондент БЕЛТА.

"Фундаментальные основы журналистики остаются неизменными: безусловная приверженность фактам, объективность, непредвзятость, профессионализм, жажда самореализации и творческий поиск. Журналисту также необходимо осознание своей ответственной миссии", - сказал Александр Карлюкевич.

В выставке, которая пройдет с 2 по 4 мая, участвуют более 50 экспонентов. Широко представлены печатные и электронные СМИ, а также сетевые издания, которые начали регистрироваться в нашей стране согласно нововведению в законодательство с 1 декабря 2018 года.

Посетителям форума будет предложена насыщенная программа мероприятий, состоящая из презентаций информационных и интернет-проектов, автограф-сессий, мастер-классов. Руководители средств массовой информации и журналисты, представители экспертного сообщества обсудят значимые вопросы функционирования медиасферы, роли СМИ в развитии общества и государства в рамках деловой программы. Ряд мероприятий будет посвящен региональным средствам массовой информации, которые расскажут об участии в социально-экономическом развитии своих регионов. Состоится презентация спортивных изданий.

На своих стендах белорусские СМИ представят проекты в рамках республиканской акции "Беларусь помнит".

Большое место в программе выставки отведено проектам БЕЛТА, пресс-служб и коммуникационных агентств. В частности, Белорусское телеграфное агентство представит на форуме уникальные кадры фотоархива 1941-1944 годов, познакомит с партизанскими журналами и предложит посетителям отведать партизанской каши. Стенд БЕЛТА также презентует традиции суверенной Беларуси, станет площадкой для встречи со спортсменами и установления нового рекорда.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "Белэкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.

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