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10 февраля 2020, 13:24

Карлюкевич: клевете и лжи необходимо противопоставить объективную и правдивую журналистику

Во время заседания
Во время заседания

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клевете и лжи необходимо противопоставить объективную и правдивую журналистику, заявил министр информации Александр Карлюкевич на заседании итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главное, что мы можем и должны противопоставить клевете и лжи объективную, правдивую журналистику. Это базис информационной безопасности страны", - подчеркнул министр.

Александр Карлюкевич
Александр Карлюкевич

В 2019 году контрпропагандистская работа по материалам деструктивных СМИ была усилена. В эфире телеканала" Беларусь 1" центральной площадкой для развенчания и опровержения фейковых новостей стала программа "Клуб редакторов", на телеканале ОНТ запустили проект "Антифейк". Министр отметил активную работу БЕЛТА, газеты "СБ. Беларусь сегодня".

Кроме того, в Беларуси принимались решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам, размещающим ненадлежащую рекламу, информацию о реализации наркотиков, пропагандирующим порнографию, насилие, публикующим экстремистские материалы. -0-

Фото Максима Гучека

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