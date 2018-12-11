Карлюкевич: многофункциональные павильоны "Белсоюзпечати" - новый уровень в реализации периодики

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень возможностей многофункциональных павильонов "Белсоюзпечати" значительно выше, чем у обычных киосков по продаже периодических изданий. Такое мнение высказал журналистам министр информации Александр Карлюкевич сегодня на открытии первого такого павильона в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый многофункциональный павильон "Белсоюзпечати" открылся сегодня на проспекте Победителей. Его площадь - 24 кв.м.

"Мы уже думаем о том, как шире представить периодику в масштабах многофункционального павильона. Во-первых, здесь больше торговых площадей. Во-вторых, более широкие возможности, созданы условия для того, чтобы покупатель мог спокойно рассматривать издания. Такие павильоны позволяют одновременно представить более 250 периодических изданий", - сказал Александр Карлюкевич.

По его словам, это затратный проект, но он может окупиться менее чем за год. "Здесь все напрямую зависит от логистики и востребованности у покупателей. В разных павильонах может быть представлено различное количество экземпляров ведущих общественно-политических изданий страны", - отметил министр.

В павильоне нового мультифункционального формата посетителям впервые предоставлена возможность заряжать электронные гаджеты, безлитмитно пользоваться услугой доступа в интернет через высокоскоростной Wi-Fi. Для улучшения уровня обслуживания предприятие "Белсоюзпечать" ввело систему оценки персонала - "лайкер", благодаря которой стало возможным оперативно реагировать на замечания, предложения и пожелания. Также стало доступным общение с продавцами на разных языках мира через онлайн-переводчик.

В перспективе планируется оказывать такие услуги, как вызов такси и экстренных служб, заказ трансферов в аэропорт, гостиницу и за пределы города, а в скором будущем здесь можно будет оплатить коммунальные услуги, купить билеты на спектакли, концерты и фестивали, выбирать подарочные сертификаты развлекательных центров и крупных магазинов.

Смарт-концепт умного павильона предусматривает не только предоставление абсолютно нового спектра услуг, организацию пространства и выкладки периодических изданий и книг в доступном и комфортном формате самообслуживания, но и инженерное исполнение в эргономичном дизайне, идеально вписывающееся в городскую архитектуру, с применением энергоэффективных технологий. Экстерьер павильона выполнен в узнаваемом стиле. На входной группе инфографика в виде иконок, отражающих весь спектр услуг и возможностей, а также QR-коды, позволяющие мгновенно перейти на официальный сайт предприятия, интернет-магазин, его официальные странички в социальных сетях.

Такой мультифункциональный павильон стал настоящим подарком для гостей Беларуси, участников и болельщиков II Европейских игр. Специально к спортивному форуму для иностранных гостей в павильонах начал функционировать полезный интерактивный помощник - городской навигатор. "Таких павильонов должно быть несколько десятков к моменту открытия II Европейских игр. Все площадки под павильоны мы определяем вместе с Мингорисполком. И я надеюсь, что этот проект будет успешным", - подчеркнул министр.

Сегодня торговое республиканское унитарное предприятие "Белсоюзпечать" - это крупнейшая торговая сеть страны, включающая павильоны, киоски, магазины. В основе деятельности предприятия - предоставление широкого ассортимента печатной продукции, оформление подписки, реализация билетов на транспорт, сопутствующих товаров и, безусловно, целенаправленное развитие и технологические инновации, в том числе в виде смарт-услуг, являющихся дополнительными социальными проектами для удобства жителей и гостей страны.-0-