Карлюкевич: поправки в закон о СМИ сделают медийное поле более цивилизованным и открытым

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поправки в закон о СМИ сделают медийное поле более цивилизованным и открытым, поднимут на новую высоту производство национального информационного продукта, помогут сделать сетевое общение культурным и ответственным. Такое мнение министр информации Александр Карлюкевич выразил в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" в связи с вступлением в силу основных изменений и дополнений в закон о СМИ, сообщает БЕЛТА.

"Жизнь перемещается в интернет-пространство. Цифровизация требует от нас знаний и владения технологиями. Давайте учиться пользоваться ими цивилизованно во всех сферах социальной жизни", - отметил Александр Карлюкевич.

По его словам, профессия журналиста дополняется сегодня многими новациями, новыми характеристиками. Журналистика размывается в традиционном понимании. Участвовать в создании медийных продуктов, участвовать в формировании общественного мнения готовы все. "Но, если хотим жить цивилизованно, не разрушать сознание, не ломать государство и не крушить общественные, нравственные нормы жизненного обустройства, давайте и на интернет-площадках, в социальных сетях оставаться людьми, уважать друг друга, задавать нормальные вопросы и, конечно же, рассчитывать на то, что многие проблемы, многие темы будут раскрываться, презентоваться обществу и со стороны государства, органов государственного управления", - призвал министр.

Впервые в законе о СМИ устанавливаются права и обязанности владельца интернет-ресурса. В числе обязанностей - идентификация пользователей, которые размещают на сайте информационные сообщения или материалы, в том числе оставляют свои комментарии. Предварительная идентификация пользователя осуществляется при регистрации им учетной записи на интернет-ресурсе путем заключения пользовательского соглашения. Владелец интернет-ресурса обеспечивает соответствие пользовательского соглашения требованиям законодательства. В том числе и в части перечня собираемых персональных данных пользователя. Александр Карлюкевич подчеркнул: в пользовательском соглашении содержится и предупреждение о недопустимости размещения пользователем сообщений, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством.-0-