Карлюкевич: рекомендовать хорошие книги наряду с библиотеками должны и писатели

21 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА /. Рекомендация хороших книг для прочтения дело не только библиотек, но и общественности, в том числе публицистов и писателей. Такое мнение сегодня высказал министр информации Александр Карлюкевич на встрече в Гродненской областной научной библиотеке имени Е.Ф. Карского, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками мероприятия стали писатели, поэты, публицисты, издатели из Гродненского региона, коллектив библиотеки. Во время диалога была затронута тема популярности книг, их продвижения.

"Считаю, что пропаганда той или иной книги, рекомендация произведения, например, как хорошего инструмента для воспитания, дело не только и не столько библиотекарей, сколько общественности: от педагогов до писателей и публицистов. Чем больше будет обсуждений того, что читают, что следует прочитать, чем больше будет авторитетных мнений на эту тему, тем больше будут к ним прислушиваться", - отметил Александр Карлюкевич и добавил, что также развивается книгоиздательская сфера: в Беларуси в прошлом году увидели свет свыше 9,6 тыс. названий книг и брошюр.

На встрече были рассмотрены и вопросы, связанные с деятельностью информационной сферы. Внимание также было уделено концепции информационной безопасности. -0-